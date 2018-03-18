ЦИК опубликовал данные по явке. В Челябинской области уже проголосовал каждый десятый

Фото с сайта krasnoobsk-novosti.ru

По данным центральной избирательной комиссии, явка на 10 утра на Южном Урале составила 9,98%, то есть участки посетил уже каждый десятый зарегистрированный житель региона. В 2012 году в это же время явка на выборах президента была почти вдвое ниже - 5,38%.

В соцсетях пользователи пишут, что народу в пунктах для голосования много.

«Я такой явки давно не помню, возле школы машины разъехаться не могут, возле кабинок очереди, в 8:10, согласно данным коиба, я была 18 проголосовавшей», - поделилась впечатлениями на своей странице в Facebook жительница Челябинска Екатерина Томилова.

На Южном Урале работают 2305 избирательных участков. Они закроются в 20.00.

Параллельно с выборами президента на участках проводится голосование по благоустройству скверов, улиц и других объектов в южноуральских городах и районах.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 18.03.2018 г.»