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ЦИК опубликовал данные по явке. В Челябинской области уже проголосовал каждый десятый
18.03.2018 г. 10:58
По данным центральной избирательной комиссии, явка на 10 утра на Южном Урале составила 9,98%, то есть участки посетил уже каждый десятый зарегистрированный житель региона. В 2012 году в это же время явка на выборах президента была почти вдвое ниже - 5,38%.
В соцсетях пользователи пишут, что народу в пунктах для голосования много.
«Я такой явки давно не помню, возле школы машины разъехаться не могут, возле кабинок очереди, в 8:10, согласно данным коиба, я была 18 проголосовавшей», - поделилась впечатлениями на своей странице в Facebook жительница Челябинска Екатерина Томилова.
На Южном Урале работают 2305 избирательных участков. Они закроются в 20.00.
Параллельно с выборами президента на участках проводится голосование по благоустройству скверов, улиц и других объектов в южноуральских городах и районах.
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