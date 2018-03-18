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Все избирательные участки в Челябинской области открылись и работают в штатном режиме
18.03.2018 г. 10:28
Пункты для голосования начали работать в 8 часов утра. Как сообщили в избирательной комиссии Челябинской области, все проходит в штатном режиме. На территории региона создано 2285 постоянных участков и 20 временных.
Комиссии принимают избирателей до 20.00.
Одним из первых на выборах президента в Челябинской области проголосовал председатель регионального избиркома Сергей Обертас, сообщается в официальном телеграм-канале комиссии.
Фото: Официальный телеграмм-канал избиркома Челябинской области / t.me/iksrf74
Первые данные по явке избирателей как по стране, так и по Челябинской области появятся в ближайшее время.
Выборы президента России проходят в седьмой раз. В избирательных бюллетенях восемь фамилий. Кандидатам являются действующий глава государства Владимир Путин, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и руководитель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин.
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