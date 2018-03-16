Топ-5 новостей Челябинска

Источник: congress-74.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 10 по 16 марта 2018 года.



1. Саммит ШОС пройдет в Челябинске



Владимир Путин подписал указ о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Об этом президент рассказал во время форума «Россия — страна возможностей» в четверг, 15 марта. «Сейчас только указ подписал, что в Челябинске, меня просили представители общественности, руководства, чтобы там проводили ШОС очередной, саммит ШОС. Только что подписал указ», — сообщил Владимир Путин.

Источник: congress-74.ru

Организационный комитет по подготовке к саммитам возглавил помощник президента Юрий Ушаков. Состав оргкомитета должен быть утвержден в течение месяца, говорится в указе. По словам губернатора Бориса Дубровского, решение, которое принял президент, позволит сделать Челябинск процветающим городом. Глава региона выступил с обращением к южноуральцам.

Видео: Челябинская область / youtube.com

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году.



2. До выборов президента несколько дней. В пятницу завершается предвыборная агитация



В Челябинской области через региональную общественную палату зарегистрировались 4052 наблюдателя. «Однако эта цифра еще не окончательная», — цитирует «Ъ-Южный Урал» пресс-секретаря облизбиркома Екатерину Колбышеву. Точное количество наблюдателей пока не могут назвать и предвыборные штабы кандидатов. ЛДПР планирует привлечь к выборам около 1,5 - 1,7 тыс. человек, «Партия роста» и « Яблоко» — по 500 наблюдателей. От регионального штаба Ксении Собчак на участках в Челябинске, Магнитогорске, Троицке и Каслях будут работать 132 человека.

Фото с сайта penza-post.ru

Подготовкой наблюдателей также занимается областной штаб Алекея Навального. На сайте сторонников оппозиционера зарегистрировались 1,8 тыс. южноуральцев, желающих работать на выборах. В пятницу, 16 марта, в Челябинск приедут 13 наблюдателей из Казахстана.

Кроме того, за порядком на избирательных участках будут следить представители ОБСЕ и международной комиссии СНГ. Также совет по правам человека направит в регион мониторинговую группу.

В пятницу, 16 марта, завершается предвыборная агитация. В субботу, а также в день голосования наступит так называемый период тишины, когда будет запрещена любая политическая реклама.

Выборы президента пройдут в воскресенье, 18 марта.



3. В скандальном интернате под Челябинском педагоги вернулись к работе



Педагоги скандального интерната под Челябинском, которых подозревали в изнасилованиях детей, вернулись к работе. У следователей нет замечаний к работе воспитателей в детдоме под Челябинском, где регулярно насиловали детей.

Обвинение по-прежнему предъявлено только одному человеку — 51-летнему посетителю детдома. Это мужчина, которому сотрудники учреждения разрешали на время забирать сирот. Педагоги, на которых указали пострадавшие мальчики, вернулись на место работы, у следователей к воспитателям замечаний нет, пишет 74.ru со ссылкой на руководство интерната.

О скандале с изнасилованием воспитанников детдома под Челябинском стало известно в середине февраля. Мальчики в подробностях рассказали приемным семьям о случаях педофилии в интернате. Подозреваемых педагогов отстранили от работы. Следственный комитет сообщил об аресте 51-летнего мужчины. Потерпевшими были признаны семеро детей. Сейчас расследуется несколько уголовных дел.



4. Борис Дубровский не понял, для чего три года подряд поднимал гири при сдаче норм ГТО



Губернатор обрушился с критикой на глав городов и районов за низкие показатели по вовлеченности жителей области в выполнение норм ГТО. Сейчас Южный Урал занимает 34-е место среди 85 регионов по эффективности внедрения комплекса ГТО. Борис Дубровский эмоционально выразил недовольство по этому поводу, обращаясь к главам и министру спорта области Леониду Одеру.

«Нет никаких оснований нам находиться на 34-м уровне при нашем внимании к спорту. Я чего зря что ли гири-то поднимал три года подряд? Я не понял ничего. Никак не могу позвать вас всех проявлять активность? Я принял участие в популяризации или не принял? Принял. А где очередь за гирями-то?» — сказал Дубровский.

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор добавил, что Челябинская область должна вернутся в первую десятку регионов по итогам внедрения комплекса ГТО. «Вся инфраструктура в области создана, нужно просто начать ей пользоваться. Популяризация должна лежать в основе этой работы», — подчеркнул губернатор.



5. Иван Ургант пошутил о челябинском смоге и источниках выбросов



На этой неделе телеведущий дважды пошутил про Челябинск в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Сначала Иван Ургант сказал, что благодаря смогу челябинцы не видят серую и грязную весну. По его словам, сейчас в городе «не самая радужная весна» — серо, грязно и пасмурно. Однако благодаря смогу местные жители ее не видят, отметил Иван Ургант. Затем ведущий показал фотографию, каким, по его мнению, видят горожане Челябинск. На снимке - разноцветные яркие многоэтажки и такое же небо, но все изображение искажено.

Видео: Вечерний Ургант / youtube.com

В четверг, 15 марта, Иван Ургант озвучил новость о том, что прокуратура уличила дворец спорта «Юность» в загрязнении воздуха в Челябинске. «Прокурорская проверка выяснила, что источником загрязнения атмосферы в Челябинске стал ДС «Юность». Конечно, пришли прокуроры на Челябинский металлургический комбинат — дышится легко! Пошли на лакокрасочный — да уходить не хочется! На Цинковый — давайте дачи здесь построим! Я хочу посоветовать челябинским прокурорам — вы еще поищите по детским садам, по яслям, по школам походите. Вот где смрад!» — сказал телеведущий.

Видео: Вечерний Ургант / youtube.com

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