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Самая дорогая квартира в Челябинске продается за 26 млн рублей
16.03.2018 г. 16:42
Фото с сайта cheladmin.ru
Владельцы просят за пентхаус возле челябинского цирка 26 млн рублей.
По данным ЦИАН, это самый дорогой лот на рынке вторичной недвижимости. Площадь объекта составляет 345 квадратных метров. Помещение оформлено в стиле hi-tech и находится на 14 этаже дома на улице Братьев Кашириных, 12б. В нем есть просторная терраса с зонами для загара и приготовления барбекю.
По стоимости самой дорогой квартиры Челябинская область находится на четвертом месте среди регионов Урала. Лидирует Тюменская область. Там на продажу выставлена пятикомнатная квартира по цене 70 млн рублей.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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