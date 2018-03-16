Челябинск
- -5 ... -7 C°
- -4 ... -6 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
Персонально ваш
Разбор полетов
На Челябинскую область идет снежный циклон
16.03.2018 г. 16:40
Фото с сайта gorcom36.ru
Управление федеральных дорог «Южный Урал» предупредило автомобилистов о резком ухудшении погодных условий и ситуации на трассах.
Ночью и днем 17-18 марта в горных районах пройдет мокрый снег, на дорогах сильная гололедица от снежного наката. В понедельник, 19 марта, в отдельных территориях сильный снег, метели, снежные заносы на проезжей части и также гололедица.
По данным управления дорог «Южный Урал», подрядные организации готовы к работе в осложненных погодных условиях. Технику и патрули уже перевели на круглосуточный режим. Водителей просят не выезжать на трассы без необходимости.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта gorcom36.ru
Новости на эту тему
- 07.03.2018 г. Экстренное предупреждение от МЧС. На Южном Урале ожидаются порывы ветра до 25 м/с
- 05.03.2018 г. В Челябинской области ожидаются сильный ветер и снегопад
- 05.03.2018 г. Челябинск завалит снегом в праздничные выходные
- 01.03.2018 г. На юге Челябинской области минувшей ночью похолодало до -41
- 28.02.2018 г. В ночь на 1 марта в Челябинской области похолодает до -36 градусов