На Челябинскую область идет снежный циклон

Фото с сайта gorcom36.ru

Управление федеральных дорог «Южный Урал» предупредило автомобилистов о резком ухудшении погодных условий и ситуации на трассах.

Ночью и днем 17-18 марта в горных районах пройдет мокрый снег, на дорогах сильная гололедица от снежного наката. В понедельник, 19 марта, в отдельных территориях сильный снег, метели, снежные заносы на проезжей части и также гололедица.

По данным управления дорог «Южный Урал», подрядные организации готовы к работе в осложненных погодных условиях. Технику и патрули уже перевели на круглосуточный режим. Водителей просят не выезжать на трассы без необходимости.

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Фото с сайта gorcom36.ru

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