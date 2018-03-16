Сергей Ковалев начал заниматься боксом, потому что не было денег на хоккей

Фото: Анна Адианова / «Челябинское эхо»

Южноуральский боксер Сергей Ковалев в детстве играл в «Тракторе», но из-за высокой стоимости экипировки ушел в другой вид спорта.

Он начал заниматься хоккеем в восемь лет. Во время выступлений за одну из детских команд «Трактора» у Сергея Ковалева украли форму. На новую экипировку денег у родителей не было, поэтому пришлось искать другое занятие, сообщил спортсмен во время визита в Челябинск.

«С восьми лет я 2,5 года занимался хоккеем. Сначала ходил в дворовую школу, потом перешел даже в «Трактор», какое-то время еще в «Тракторе» покатался, и у меня форму украли. Получилось так, что не было у родителей финансовой возможности купить форму. Так еще ходил на коньках просто кататься, краги где-то нашел, наколенники. Потом пришло понимание, что хоккей для меня уже нереальный вид спорта, чтобы я им занимался, поэтому я начал пробовать себя в другом. Там и борьба была, и авиамодельный кружок. Из журналов рисовали всякие детальки, вырезали, и из них получались копии. Помню, Jeep Cherokee собрал и грузовик «Урал», — рассказал Сергей Ковалев.

Фото: Анна Адианова / «Челябинское эхо»

Затем Сергей Ковалев начал заниматься боксом. В 2013 году спортсмен стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации. В ноябре 2016-го потерял титул после поражения в бое с Андре Уордом. 4 марта 2018 года он вернул звание чемпиона, одержав победу над Игорем Михалкиным.

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