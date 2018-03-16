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Челябинская область впервые попала в десятку самых культурных регионов России
16.03.2018 г. 13:08
Фото с сайта gubernator74.ru
Министр культуры области Алексей Бетехтин на итоговой коллегии сообщил, что Южный Урал первый раз вошел в топ-10 субъектов по достижениям в сфере культуры.
Традиционно в этой области есть две основные проблемы — нехватка денег и кадров. Но за последние три года ситуация с финансированием улучшилась. По словам Алексея Бетехтина, его объем увеличился в четыре раза — с 49,9 млн рублей в 2015 году до 198,7 млн рублей в 2017 году.
Удалось достроить Карабашскую школу искусств, отремонтировать Народный дом в Кыштыме. За 2017 год приведены в порядок 10 домов культуры и семь областных учреждений.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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