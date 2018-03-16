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Челябинские магазины «Магнит» разместят в помещениях розничной сети «Проспект»
16.03.2018 г. 13:12
Фото с сайта www.kurer-sreda.ru
Для недвижимости сети магазинов «Проспект» нашли арендатора.
Торговые площади займет розничная сеть «Магнит». Сделку об аренде компании заключат в ближайшее время. Ее условия пока не разглашают. О том, что «Проспект» ведет переговоры о сдаче в аренду 12 своих магазинов в Челябинске, стало известно в начале декабря. Среди потенциальных арендаторов назывались крупные федеральные игроки ритейла.
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Фото с сайта www.kurer-sreda.ru
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