Челябинские магазины «Магнит» разместят в помещениях розничной сети «Проспект»

Фото с сайта www.kurer-sreda.ru

Для недвижимости сети магазинов «Проспект» нашли арендатора.

Торговые площади займет розничная сеть «Магнит». Сделку об аренде компании заключат в ближайшее время. Ее условия пока не разглашают. О том, что «Проспект» ведет переговоры о сдаче в аренду 12 своих магазинов в Челябинске, стало известно в начале декабря. Среди потенциальных арендаторов назывались крупные федеральные игроки ритейла.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта www.kurer-sreda.ru

Все новости за 16.03.2018 г.»