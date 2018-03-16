Борис Дубровский выступил со спецобращением к жителям области по саммитам ШОС и БРИКС

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области записал обращение к южноуральцам по проведению в регионе саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Глава региона отметил, что международные мероприятия высшего уровня выведут Челябинск на новый уровень развития.

«Решение принято! Оно открывает для нас принципиально новый уровень пространственного развития Челябинска. Поможет решить проблемы, которые копились десятилетиями. Позволит изменить архитектурный образ города. Даст импульс к развитию транспортной инфраструктуры. И сформирует наследие для нынешнего и новых поколений южноуральцев», — подчеркнул Борис Дубровский.

Видео: Челябинская область / youtube.com

Решение по саммитам ШОС и БРИКС было принято в четверг, 15 марта. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 16.03.2018 г.»