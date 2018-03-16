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Жители Челябинска жалуются на резкий химический запах в воздухе
16.03.2018 г. 12:38
Фото: Наталья Куракова / vk.com/vybros74
Несмотря на отсутствие НМУ, челябинцы чувствуют в воздухе неприятный химический запах.
О выбросах сообщают жители Ленинского, Центрального и Металлургического районов. «Как вам пятничные пейзажи? Вид с Героев Танкограда на ЧЭМК и ЧМЗ. Серый дым над ЧМЗ держится стабильно всю неделю. И да, в центре, уже «привычный» тошнотский запах кислятины???» — пишут горожане в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Несмотря на загрязненный воздух, в столице Южного Урала режим НМУ не объявляли.
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Фото: Наталья Куракова / vk.com/vybros74
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