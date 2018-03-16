Жители Челябинска жалуются на резкий химический запах в воздухе

Фото: Наталья Куракова / vk.com/vybros74

Несмотря на отсутствие НМУ, челябинцы чувствуют в воздухе неприятный химический запах.

О выбросах сообщают жители Ленинского, Центрального и Металлургического районов. «Как вам пятничные пейзажи? Вид с Героев Танкограда на ЧЭМК и ЧМЗ. Серый дым над ЧМЗ держится стабильно всю неделю. И да, в центре, уже «привычный» тошнотский запах кислятины???» — пишут горожане в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Несмотря на загрязненный воздух, в столице Южного Урала режим НМУ не объявляли.

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Фото: Наталья Куракова / vk.com/vybros74

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