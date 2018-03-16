В Челябинске поставили видеокамеры-невидимки для ловли нарушителей

Фото: Артем Краснов / 74.ru

С апреля в Челябинске начнут работать новые камеры, которые водители смогут заметить не сразу.

Сейчас идет монтаж комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Проверять их на работоспособность начнут со следующей недели.

Как пишет 74.ru, во время объезда точек, где установлены комплексы, обнаружить камеры удалось не везде. Например, устройств не видно на перекрестках улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных, Кашириных и Чичерина, проспекта Победы и улицы Кирова, на улице Труда возле ТРК «Родник». Камеры уже установлены на пересечении проспекта Победы с Чайковского и Салавата Юлаева, Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы, Комсомольского и Молодогвардейцев. Челябинцы сообщают, что идет монтаж комплексов в начале улицы Гагарина.

В ГИБДД отметили, что в отличие от привычных Челябинску камер «Одиссей», «Кордон» и «Азимут» новый подрядчик заявил установку комплексов «Интегра-КДД» и «Птолемей-СМ». Первый распознает 28 типов правонарушений. Помимо традиционного проезда на красный или заступа за стоп-линию, он распознает создание заторов на перекрестке, остановку в неположенном месте, непропуск пешехода и даже движение с отключенным ближним светом.

Комплексы «Птолемей-СМ» не распознаются радар-детекторами, потому что не имеют излучателей, и определяют скорость исключительно по анализу видеозаписи.

Судя по выбранным местам установки, в Челябинске комплексы будут фиксировать весь спектр нарушений, а замерять скорость смогут еще на подъезде к пересечению. Распознающие камеры определяют номер на расстоянии до 70 метров, но основная камера отличается гораздо большей дальнобойностью и может вести автомобиль нарушителя сотни метров.

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Фото: Артем Краснов / 74.ru

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