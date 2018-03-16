- -5 ... -7 C°
- -4 ... -6 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
Более 4 тыс. человек зарегистрировались наблюдателями на выборах президента на Южном Урале
16.03.2018 г. 12:20
В Челябинской области через региональную общественную палату зарегистрировались 4052 наблюдателя.
«Однако эта цифра еще не окончательная», — цитирует «Ъ-Южный Урал» пресс-секретаря облизбиркома Екатерину Колбышеву. Точное количество наблюдателей пока не могут назвать и предвыборные штабы кандидатов. ЛДПР планирует привлечь к выборам около 1,5 - 1,7 тыс. человек, «Партия роста» и « Яблоко» — по 500 наблюдателей. От регионального штаба Ксении Собчак на участках в Челябинске, Магнитогорске, Троицке и Каслях будут работать 132 человека.
Подготовкой наблюдателей также занимается областной штаб Алекея Навального. На сайте сторонников оппозиционера зарегистрировались 1,8 тыс. южноуральцев, желающих работать на выборах. В пятницу, 16 марта, в Челябинск приедут 13 наблюдателей из Казахстана. Кроме того, за порядком на избирательных участках будут следить представители ОБСЕ и международной комиссии СНГ. Выборы президента пройдут в воскресенье, 18 марта.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта krasnoobsk-novosti.ru
- 15.03.2018 г. За выборами в Челябинской области будут наблюдать комиссии из иностранных наблюдателей и СПЧ
- 15.03.2018 г. Каждый третий челябинец мечтает стать президентом
- 13.03.2018 г. В Челябинске в день выборов президента состоится митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией
- 13.03.2018 г. В Челябинской области зафиксировали 16 сообщений о нарушениях при подготовке к выборам
- 12.03.2018 г. В Челябинской области прогнозируют 54-процентную явку на президентские выборы