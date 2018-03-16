Более 4 тыс. человек зарегистрировались наблюдателями на выборах президента на Южном Урале

Фото с сайта krasnoobsk-novosti.ru

В Челябинской области через региональную общественную палату зарегистрировались 4052 наблюдателя.

«Однако эта цифра еще не окончательная», — цитирует «Ъ-Южный Урал» пресс-секретаря облизбиркома Екатерину Колбышеву. Точное количество наблюдателей пока не могут назвать и предвыборные штабы кандидатов. ЛДПР планирует привлечь к выборам около 1,5 - 1,7 тыс. человек, «Партия роста» и « Яблоко» — по 500 наблюдателей. От регионального штаба Ксении Собчак на участках в Челябинске, Магнитогорске, Троицке и Каслях будут работать 132 человека.

Подготовкой наблюдателей также занимается областной штаб Алекея Навального. На сайте сторонников оппозиционера зарегистрировались 1,8 тыс. южноуральцев, желающих работать на выборах. В пятницу, 16 марта, в Челябинск приедут 13 наблюдателей из Казахстана. Кроме того, за порядком на избирательных участках будут следить представители ОБСЕ и международной комиссии СНГ. Выборы президента пройдут в воскресенье, 18 марта.

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Фото с сайта krasnoobsk-novosti.ru

Все новости за 16.03.2018 г.»