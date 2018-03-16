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Иван Ургант в вечернем шоу на Первом канале заявил, что источники смога в Челябинске нужно искать в детсадах и школах
16.03.2018 г. 10:17
Телеведущий второй раз за неделю пошутил на тему неблагоприятной экологической ситуации в столице Южного Урала.
В четверг, 15 марта, он озвучил новость о том, что прокуратура уличила дворец спорта «Юность» в загрязнении воздуха в городе.
«Прокурорская проверка выяснила, что источником загрязнения атмосферы в Челябинске стал ДС «Юность». Конечно, пришли прокуроры на Челябинский металлургический комбинат — дышится легко! Пошли на лакокрасочный — да уходить не хочется! На Цинковый — давайте дачи здесь построим! Я хочу посоветовать челябинским прокурорам — вы еще поищите по детским садам, по яслям, по школам походите. Вот где смрад!» — сказал телеведущий.
В начале недели Иван Ургант в своем шоу отметил, что благодаря смогу челябинцы не видят серую и грязную весну.
Видео: Вечерний Ургант / youtube.com
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