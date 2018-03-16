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Персонально ваш
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Персонально ваш. Директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов
16.03.2018 г. 09:04
Фото с сайта op74.ru
В пятницу, 16 марта, гостем программы «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» станет директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов. Подводим итоги президентской кампании и строим первые прогнозы на выборы губернатора. Говорим, что не так с нынешней региональной элитой и с теми, кто идет ей на смену. Выясняем, полезны ли экологические протесты и когда у молодежи пройдет мода на госслужбу.
Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта op74.ru
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