Персонально ваш. Директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов

Фото с сайта op74.ru

В пятницу, 16 марта, гостем программы «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» станет директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов. Подводим итоги президентской кампании и строим первые прогнозы на выборы губернатора. Говорим, что не так с нынешней региональной элитой и с теми, кто идет ей на смену. Выясняем, полезны ли экологические протесты и когда у молодежи пройдет мода на госслужбу.

Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта op74.ru

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