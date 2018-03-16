Саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в Челябинске

Источник: congress-74.ru

Владимир Путин подписал указ о проведении саммитов ШОС и БРИКС.

Об этом президент рассказал во время форума «Россия — страна возможностей». «Сейчас только указ подписал, что в Челябинске, меня просили представители общественности, руководства, чтобы там проводили ШОС очередной, саммит ШОС. Только что подписал указ», — сообщил Владимир Путин.

Организационный комитет по подготовке к саммитам возглавил помощник президента Юрий Ушаков. Состав оргкомитета должен быть утвержден в течение месяца, говорится в указе Владимира Путина. По словам губернатора Бориса Дубровского, решение, которое принял президент, позволит сделать Челябинск процветающим городом.

«Для Челябинска и всего нашего региона это — исторический шанс получить новый импульс развития, и мы им воспользуемся максимально эффективно. Челябинск будет процветающим городом – ярким, комфортным, благополучным и современным», — прокомментировал глава региона.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году.

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Источник: congress-74.ru

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