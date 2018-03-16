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Саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в Челябинске
16.03.2018 г. 08:29
Владимир Путин подписал указ о проведении саммитов ШОС и БРИКС.
Об этом президент рассказал во время форума «Россия — страна возможностей». «Сейчас только указ подписал, что в Челябинске, меня просили представители общественности, руководства, чтобы там проводили ШОС очередной, саммит ШОС. Только что подписал указ», — сообщил Владимир Путин.
Организационный комитет по подготовке к саммитам возглавил помощник президента Юрий Ушаков. Состав оргкомитета должен быть утвержден в течение месяца, говорится в указе Владимира Путина. По словам губернатора Бориса Дубровского, решение, которое принял президент, позволит сделать Челябинск процветающим городом.
«Для Челябинска и всего нашего региона это — исторический шанс получить новый импульс развития, и мы им воспользуемся максимально эффективно. Челябинск будет процветающим городом – ярким, комфортным, благополучным и современным», — прокомментировал глава региона.
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году.
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Источник: congress-74.ru
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