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В новом микрорайоне Челябинска открылась детская поликлиника
15.03.2018 г. 16:44
Фото с сайта cheladmin.ru
Филиал детской поликлиники открыли в микрорайоне Тополиная аллея.
На строительство и оснащение здания на улице Академика Сахарова, 13а потребовалось более 48 млн рублей. Деньги выделили из областного и городского бюджетов.
Строительство поликлиники началось в 2014 году. За последние десять лет в микрорайне в 10 раз возросло количество детей. Если в 2008-м на учете у педиатра стояли 758 человек, то в 2017 году их количество увеличилось до 7,4 тыс. Мощность новой поликлиники составляет 140 посещений в день. Прием ведут детский кардиолог, хирург, невролог, эндокринолог, травматолог, ортопед и другие специалисты.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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