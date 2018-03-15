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Челябинский ж/д вокзал признали самым удобным в России
15.03.2018 г. 15:47
Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip составили рейтинг российских железнодорожных вокзалов, в котором челябинский занял первое место.
Список был составлен по результатам опроса клиентов сервиса. В выборке участвовало около 350 вокзалов, расположенных по всей стране.
Первое место в рейтинге занял вокзал «Челябинск-Главный». Согласно сайту РЖД, там пассажирам предоставляют максимально полный список услуг: помимо нужных кафе и магазинов, есть комната матери и ребенка, банкоматы, Wi-Fi, зона отдыха со спальными местами и комната длительного отдыха. На вокзале также можно остановиться в гостинице, заказать такси, получить справку о городе, распечатать документы или снять с них копию, оставить машину на платной автостоянке и воспользоваться многими другими услугами.
Второе место занял «Иркутск-Пассажирский». На третьей строчке рейтинга расположился вокзал «Владивосток». А соседний «Екатеринбург-Пассажирский» даже не вошел в первую десятку.
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