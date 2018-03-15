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За выборами в Челябинской области будут наблюдать комиссии из иностранных наблюдателей и СПЧ
15.03.2018 г. 15:07
Президентский Совет по правам человека направит 18 марта свои мониторинговые группы в 14 регионов России, в том числе в Челябинскую область. Также Южный Урал посетят международные наблюдатели, аккредитованные более чем из 30 стран.
Сейчас процесс аккредитации продолжается. Ряд инспекторов ОБСЕ уже начали работу в Челябинске, приехав еще в феврале. А созданная в СПЧ мониторинговая группа ранее работала на выборах в Челябинской области — во время предыдущих кампаний.
Совет по правам человека попросил все общественные объединения, координирующие работу наблюдателей, оперативно сообщать группам о возникающих проблемах и конфликтах, передает РИА Новости.
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Фото с сайта penza-post.ru
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