За выборами в Челябинской области будут наблюдать комиссии из иностранных наблюдателей и СПЧ

Фото с сайта penza-post.ru

Президентский Совет по правам человека направит 18 марта свои мониторинговые группы в 14 регионов России, в том числе в Челябинскую область. Также Южный Урал посетят международные наблюдатели, аккредитованные более чем из 30 стран.

Сейчас процесс аккредитации продолжается. Ряд инспекторов ОБСЕ уже начали работу в Челябинске, приехав еще в феврале. А созданная в СПЧ мониторинговая группа ранее работала на выборах в Челябинской области — во время предыдущих кампаний.

Совет по правам человека попросил все общественные объединения, координирующие работу наблюдателей, оперативно сообщать группам о возникающих проблемах и конфликтах, передает РИА Новости.

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Фото с сайта penza-post.ru

Все новости за 15.03.2018 г.»