- -6 ... -8 C°
- -6 ... -8 C°
- 56.6616р. + 0.2282
- 69.4671р. + 0.5845
-
14.03.2018 г. | 09:59Гости эфира: Семенов Юрий, Дик Маргарита
-
02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
В Челябинской области дворник получил условный срок за систематическое избиение сына
15.03.2018 г. 15:02
В Каслях вынесли приговор отцу, который истязал 6-летнего ребенка.
Суд установил, что с июня по декабрь 2017-го южноуралец регулярно бил сына руками и ремнем. Кроме того, мужчина кормил его только рисом, капустой и яйцами и не водил в детсад. Также мальчик не посещал больницу, хотя имеет врожденную патологию здоровья. Судебные эксперты обнаружили у него нарушения звукопроизношения, замедленный темп мышления, ослабление памяти и неустойчивость внимания.
Отцу назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Решается вопрос о лишении осужденного родительских прав.
Мать ребенка умерла в апреле 2017 года. Мальчика определили в детдом, откуда его забрал отец. По словам соседей семьи, мужчина работает дворником и спиртным не злоупотребляет.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 12.03.2018 г. Пьяный челябинец избил 5-месячного ребенка
- 03.05.2017 г. На ЧМЗ молодая женщина перекинула грудного ребенка через балконные перила
- 15.02.2017 г. Многодетной матери грозит три года тюрьмы за избиение 5-летнего сына
- 08.02.2017 г. Жительница Миасса пробила голову двухнедельной дочери, а через два месяца переломала ей кости
- 07.02.2017 г. В Челябинске 3-летнего ребенка забрали у пары алкоголиков, которые жили в садовом сарае