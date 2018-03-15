В Челябинской области дворник получил условный срок за систематическое избиение сына

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Каслях вынесли приговор отцу, который истязал 6-летнего ребенка.

Суд установил, что с июня по декабрь 2017-го южноуралец регулярно бил сына руками и ремнем. Кроме того, мужчина кормил его только рисом, капустой и яйцами и не водил в детсад. Также мальчик не посещал больницу, хотя имеет врожденную патологию здоровья. Судебные эксперты обнаружили у него нарушения звукопроизношения, замедленный темп мышления, ослабление памяти и неустойчивость внимания.

Отцу назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Решается вопрос о лишении осужденного родительских прав.

Мать ребенка умерла в апреле 2017 года. Мальчика определили в детдом, откуда его забрал отец. По словам соседей семьи, мужчина работает дворником и спиртным не злоупотребляет.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 15.03.2018 г.»