В Сатке открылся музей, где предлагают потрогать шкуры животных и увидеть подземную жизнь змей

Фото с сайта www.mineco174.ru

В администрации национального парка «Зюраткуль» появился новый визит-центр с выставочным залом и интерактивным музеем.

С помощью мультимедийных технологий посетителям демонстрируют природные объекты парка — горы, хребты, леса, реки и озеро. В музее туристы могут посмотреть на метеорный поток Персеиды, потрогать шкуры животных, взглянуть на парк с трехметровой смотровой вышки, увидеть объемную карту «Зюраткуля» и травы высотой в человеческий рост.

Кроме того, посетителям предлагают понаблюдать за подземной жизнью полевых мышей и змей.

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Фото с сайта www.mineco174.ru

Все новости за 15.03.2018 г.»