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02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
В Сатке открылся музей, где предлагают потрогать шкуры животных и увидеть подземную жизнь змей
15.03.2018 г. 14:51
Фото с сайта www.mineco174.ru
В администрации национального парка «Зюраткуль» появился новый визит-центр с выставочным залом и интерактивным музеем.
С помощью мультимедийных технологий посетителям демонстрируют природные объекты парка — горы, хребты, леса, реки и озеро. В музее туристы могут посмотреть на метеорный поток Персеиды, потрогать шкуры животных, взглянуть на парк с трехметровой смотровой вышки, увидеть объемную карту «Зюраткуля» и травы высотой в человеческий рост.
Кроме того, посетителям предлагают понаблюдать за подземной жизнью полевых мышей и змей.
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Фото с сайта www.mineco174.ru
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