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В Челябинской области пойдет под суд сиделка, убившая пенсионера керамической кружкой
15.03.2018 г. 15:00
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Магнитогорска, которая убила беспомощного пожилого мужчину.
По версии следствия, 51-летняя медсестра местной больницы разместила объявление об услугах сиделки. В декабре 2017 года сын 63-летнего пенсионера откликнулся на предложение и нанял ее ухаживать за отцом, который не мог обслуживать себя. На следующий день медсестра пришла в квартиру пенсионера, употребила спиртное и обыскала комнаты. Денег не нашла. Подошла к лежащему хозяину и ударила керамической кружкой около семи раз по голове.
Женщина при этом требовала рассказать, где хранятся деньги, но ответа не получила. После этого она нанесла еще несколько ударов в голову и грудь мужчины. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой потом скончался в больнице.
Медсестра полностью признала вину в преступлении. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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