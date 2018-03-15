В Челябинской области пойдет под суд сиделка, убившая пенсионера керамической кружкой

Фото с сайта 74.мвд.рф

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Магнитогорска, которая убила беспомощного пожилого мужчину.

По версии следствия, 51-летняя медсестра местной больницы разместила объявление об услугах сиделки. В декабре 2017 года сын 63-летнего пенсионера откликнулся на предложение и нанял ее ухаживать за отцом, который не мог обслуживать себя. На следующий день медсестра пришла в квартиру пенсионера, употребила спиртное и обыскала комнаты. Денег не нашла. Подошла к лежащему хозяину и ударила керамической кружкой около семи раз по голове.

Женщина при этом требовала рассказать, где хранятся деньги, но ответа не получила. После этого она нанесла еще несколько ударов в голову и грудь мужчины. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой потом скончался в больнице.

Медсестра полностью признала вину в преступлении. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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