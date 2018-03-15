Сергей Носов назвал ложью информацию о своем возможном назначении губернатором Челябинской области

Фото с сайта ntagil.org

Мэр Нижнего Тагила прокомментировал слухи о новой должности.

По словам Сергея Носова, СМИ по заказу распространяют ложную информацию в преддверии президентских выборов 18 марта. «Это делается для того, чтобы повлиять на настроения тагильчан и отвлечь их от выборов. Другого объяснения я не вижу», — цитирует пресс-служба мэрии Нижнего Тагила главу города.

Ранее Znak.com сообщил, что Сергея Носова в Кремле считают наиболее перспективной кандидатурой на пост губернатора Челябинской области в случае досрочной отставки Бориса Дубровского.

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Фото с сайта ntagil.org

Все новости за 15.03.2018 г.»