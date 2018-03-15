В Челябинской области до конца года количество безработных снизится до 22,5 тыс. человек

Фото с сайта gubernator74.ru

На Южном Урале к концу 2018 года на 4,2 тыс. человек снизится число безработных по сравнению с началом года.

Об этом сообщил начальник регионального управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов. По его словам, положительная динамика наметилась еще в 2017 году. По сравнению с предыдущим периодом в регионе количество безработных снизилось до 26,7 тыс. человек, а уровень безработицы — до 1,44%. Число вакансий увеличилось на 33% до 21 тыс.

Высокий уровень безработицы — от 5 до 8,5 % — зарегистрирован в Катав-Ивановском, Чесменском, Октябрьском, Брединском, Верхеуфалейском и Нязепетровском районах. К осени на Южном Урале прогнозируют максимально низкое за последние несколько лет число нетрудоустроенных жителей — 22,5 тыс. человек.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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