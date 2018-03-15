В Челябинске до сих пор не заработали камеры, которые должны были включить 27 февраля

Фото с сайта golos-buryatyi.ru

Компания «Аэль-РТС Инжиниринг» не справилась с задачами в срок, камеры до сих пор не работают.

Контракт был заключен 5 февраля. Согласно договору, первый этап установки камер видеофиксации должен был завершиться спустя 15 рабочих дней, то есть 27 февраля. Однако к этому сроку работы не выполнили, заявил «Челябинскому эху» руководитель системы «Безопасный регион» Евгений Круглов.

«По состоянию на 27 февраля необходимые камеры первого этапа — это 30 постов видеонаблюдения — не были построены. Здесь обстоятельств несколько, на самом деле. Во-первых, необходимы определенные сроки на доставку оборудования и его монтаж. Не все работы могут быть выполнены при тех или иных погодных условиях. Например, проведение кабелей при -20 градусов не рекомендуется. Сейчас монтаж продолжается. В связи с неисполнением, а точнее просрочкой, наше учреждение проводит претензионную работу. В адрес «Аэль-РТС Инжиниринг» направлено уже несколько писем, рассчитываются штрафы, неустойки в рабочем порядке», — прокомментировал Евгений Круглов.

С 20 марта начнется комиссионное обследование постов. Если система успешно пройдет проверку, камеры сразу же будут запущены, отметил Евгений Круглов. По его словам, в настоящее время в Челябинской области ведется видеофиксация дорожных нарушений, несмотря на то, что камеры «Ростелекома» отключены. Эту функцию продолжает выполнять видеооборудование «Безопасного региона», сообщил директор учреждения.

«Камеры «Ростелекома» сейчас не фиксируют нарушения, но продолжают работу камеры, которые находятся на балансе моего учреждения. По области 100 постов видеонаблюдения и по Челябинску 63 поста продолжают работать. Они работают и по охране общественного порядка, и по линии ГИБДД», — рассказал Евгений Круглов.

Три года обслуживанием видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД, занимался «Ростелеком», однако в январе 2018 года тендер выиграла нижегородская организация «Аэль-РТС Инжиниринг». Она предложила наименьшую цену за свои услуги по обработке информации по одному нарушению.

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Фото с сайта golos-buryatyi.ru

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