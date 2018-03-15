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МЧС напоминает южноуральцам об опасности прогулок по весеннему льду
15.03.2018 г. 13:07
Фото с сайта 48.mchs.gov.ru
Сотрудники МЧС предупреждают жителей Челябинской области, что выходить на весенний лед опасно.
Спасатели призывают усилить профилактическую работу на озерах и реках. С начала года на водоемах Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов зарегистрировали 15 происшествий, при которых погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Так, 8 марта, в Челябинске под лед реки Миасс провалились двое мужчин. На место прибыли сотрудники МЧС и медики. Одного из челябинцев спасти не удалось.
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Фото с сайта 48.mchs.gov.ru
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