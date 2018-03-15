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Борис Дубровский не понял, для чего три года подряд поднимал гири при сдаче норм ГТО
15.03.2018 г. 11:08
Губернатор обрушился с критикой на глав городов и районов за низкие показатели по вовлеченности жителей области в выполнение норм ГТО.
Сейчас Южный Урал занимает 34-е место среди 85 регионов по эффективности внедрения комплекса ГТО. Борис Дубровский эмоционально выразил недовольство по этому поводу, обращаясь к главам и министру спорта области Леониду Одеру.
«Нет никаких оснований нам находиться на 34-м уровне при нашем внимании к спорту. Я чего зря что ли гири-то поднимал три года подряд? Я не понял ничего. Никак не могу позвать вас всех проявлять активность? Я принял участие в популяризации или не принял? Принял. А где очередь за гирями-то?» — сказал Дубровский.
Губернатор добавил, что Челябинская область должна вернутся в первую десятку регионов по итогам внедрения комплекса ГТО.
«Вся инфраструктура в области создана, нужно просто начать ей пользоваться. Популяризация должна лежать в основе этой работы», — подчеркнул губернатор.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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