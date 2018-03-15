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В Челябинске маршрутка на пешеходном переходе сбила девочку
15.03.2018 г. 09:48
В Челябинске маршрутка на пешеходном переходе сбила девочку
На ЧТЗ 40-летний водитель маршрутки №91 на «зебре» сбил школьницу, которая переходила дорогу.
Это произошло вечером в среду, 14 марта, на пересечении улиц Горького и Карпенко. В результате ДТП 15-летняя девочка получила серьезные травмы, ее госпитализировали. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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