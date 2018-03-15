В Челябинске маршрутка на пешеходном переходе сбила девочку

На ЧТЗ 40-летний водитель маршрутки №91 на «зебре» сбил школьницу, которая переходила дорогу.

Это произошло вечером в среду, 14 марта, на пересечении улиц Горького и Карпенко. В результате ДТП 15-летняя девочка получила серьезные травмы, ее госпитализировали. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 15.03.2018 г.»