Решение о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС может быть принято на этой неделе

Источник: congress-74.ru

В городе ждут, что официальное подтверждение проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске будет принято 15 или 16 марта.

Об этом Znak.com сообщили несколько источников, близких к правительству региона и федеральным органам власти. «Сегодня может появиться документ, определяющий Челябинск в качестве места проведения саммитов ШОС и БРИКС, — сообщил один из собеседников. — Документ гуляет по кабинетам уже несколько недель, собирает визы. Но будут ли его публиковать сейчас, неизвестно».

По другой информации, местные власти уже получили неофициальное одобрение саммитов, из-за чего уже почти месяц идет форсированная работа по подготовке. Резко ускорились работы на месте будущего конгресс-холла, где сейчас реконструируют сети канализации. Также активизировалось строительство третьей очереди развязки на Братьев Кашириных и Свободы. Проведение саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске запланировано на 2020 год.

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Источник: congress-74.ru

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