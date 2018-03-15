На южноуральском горнолыжном курорте пройдут соревнования с призовым фондом в 1 млн рублей

Фото с сайта pravmin74.ru

На «Солнечной долине» состоится международный фестиваль Russian Freestyle Games.

Мероприятие входит в официальный сезонный календарь турниров международной федерации лыжного спорта. Соревнования пройдут 24 и 25 марта в Миассе на курорте «Солнечная долина».

На старт выйдут горнолыжники и сноубордисты. Заявленный призовой фонд — 1 млн рублей. В соревнованиях примут участие фристайлисты со всего мира, в том числе российские спортсмены, которые выступали на Олимпиаде в Пхенчхане. 24 марта после завершения спортивных стартов перед зрителями выступит группа Anakondaz, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

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Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 15.03.2018 г.»