Педагоги скандального интерната под Челябинском, которых подозревали в изнасилованиях детей, вернулись к работе

Фото с сайта ugpressa.ru

У следователей нет замечаний к работе воспитателей в детдоме под Челябинском, где регулярно насиловали детей.

Обвинение по-прежнему предъявлено только одному человеку — 51-летнему посетителю детдома. Это мужчина, которому сотрудники учреждения разрешали на время забирать сирот. Педагоги, на которых указали пострадавшие мальчики, вернулись на место работы, у следователей к воспитателям замечаний нет, пишет 74.ru со ссылкой на руководство интерната.

О скандале с изнасилованием воспитанников детдома под Челябинском стало известно в середине февраля. Мальчики в подробностях рассказали приемным семьям о случаях педофилии в интернате. Подозреваемых педагогов отстранили от работы. Следственный комитет сообщил об аресте 51-летнего мужчины. Потерпевшими были признаны семеро детей. Сейчас расследуется несколько уголовных дел. Комиссия аппарата уполномоченного при президенте по правам ребенка нашла в работе детдома многочисленные нарушения.

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Фото с сайта ugpressa.ru

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