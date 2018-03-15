В магазине в Коркино прогремел взрыв

В ночь на четверг, 15 марта, в коркинском магазине «Рыбный гастроном» сработало взрывное устройство.

По предварительным данным, это была ручная граната. При взрыве никто не пострадал. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Все новости за 15.03.2018 г.»