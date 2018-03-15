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14.03.2018 г. | 09:59Гости эфира: Семенов Юрий, Дик Маргарита
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02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
В магазине в Коркино прогремел взрыв
15.03.2018 г. 08:44
В ночь на четверг, 15 марта, в коркинском магазине «Рыбный гастроном» сработало взрывное устройство.
По предварительным данным, это была ручная граната. При взрыве никто не пострадал. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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