Каждый третий челябинец мечтает стать президентом

Фото с сайта SmartNews.ru

30% жителей Челябинска в ходе опроса заявили, что хотели бы управлять государством.

Отношение горожан к возможности возглавить страну выяснил сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру.

Оказалось, что каждый третий челябинец хотел бы стать президентом, 12% не уверены, готовы ли, а 58% — против такого предложения. Те, кто согласен стать гарантом Конституции, говорят, что у них есть идеи управления страной, которые никто больше не сможет воплотить. 60% опрошенных на высоком посту взяли бы основным курсом политики повышение качества жизни в стране, 10% предоставили бы больше возможностей для малого бизнеса, 6% — увеличили бы зарплаты, 2% — отменили налоги.

Повышение качества образования и медицины и рост внутреннего производства в стране жители города также называли приоритетными направлениями для развития.

Рабочий день у президента длился бы столько, сколько это нужно — именно так ответили около 70% респондентов, 14% готовы на этом посту трудиться от заката до рассвета. Каждый десятый считает, что президент должен работать восемь часов, как и все, а 2% говорят, что он должен вообще передать всю работу министрам, а сам трудиться три часа в неделю.

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Фото с сайта SmartNews.ru

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