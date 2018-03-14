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Сергей Ковалев раздаст автографы на открытии своего магазина в Челябинске
14.03.2018 г. 17:01
Скриншот с сайта instagram.com / shopkrusher
В центре Челябинска откроют магазин Сергея Ковалева KRUSHER.
Торжественное мероприятие состоится в субботу, 17 марта, в 11 часов утра. Магазин расположен на улице Коммуны. На открытие приедет Сергей Ковалев, который устроит автограф-сессию и разыграет боксерские перчатки, майки и бейсболки с символикой собственного бренда. В магазине будут продавать спортивную одежду и экипировку для боксеров.
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Скриншот с сайта instagram.com / shopkrusher
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