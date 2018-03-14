Челябинск трижды попал в десятку самых популярных маршрутов BlaBlaCar

Фото с сайта cheladmin.ru

В топ-10 популярных маршрутов вошли три рейса, выполняемые из столицы Южного Урала.

Самый большой спрос среди россиян в февральские и мартовские выходные был на поездки из Челябинска в Екатеринбург и обратно. Вторым по популярности стал маршрут Самара — Тольятти. Тройку лидеров замкнул рейс Казань — Набережные Челны. Седьмое место в рейтинге занял маршрут Челябинск — Миасс, а десятое — Челябинск — Магнитогорск.

Столица Южного Урала стала единственным городом, попавшим в этот рейтинг три раза.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 14.03.2018 г.»