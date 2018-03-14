В Челябинске в ходе реконструкции расширят Ленинградский мост

Фото с сайта dorinfo.ru

В столице Южного Урала идет разработка проекта реконструкции Ленинградского моста, который планируют расширить и модернизировать.

Во время работ заменят опоры и пролетные строения, пишет «Урал-пресс-информ». По словам начальника дорожного отдела управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Алексея Гурина, срок эксплуатации старых конструкций подходит к концу, поэтому необходимо сооружать новые.

Замначальника городского управления ГИБДД Алексей Горшков отметил, что сегодня Ленинградский мост не справляется с транспортным потоком, поэтому его пропускную способность необходимо увеличить. По его словам, схемы организации движения в объезд на время реконструкции уже утверждены, осталось дождаться финансирования. На работы уйдет не менее одного года.

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Фото с сайта dorinfo.ru

Все новости за 14.03.2018 г.»