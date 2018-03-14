Полицейские купят у челябинцев ПЗРК за 35 тыс. рублей и гранатометы за 10 тыс. рублей

Фото с сайта mil.ru

На территории города проводится профилактическое мероприятие «Оружие-2018».

Полицейские предлагают жителям Челябинска добровольно за денежное вознаграждение сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. За миномет горожане получат 15 тыс. рублей, за гранатомет — 10 тыс. рублей. Обладателям переносных зенитно-ракетных комплексов заплатят 35 тыс. рублей. Взрывные устройства принимают по 800 рублей, охотничьи ружья — по цене от 2 до 4 тыс. рублей, а газовое оружие самообороны - по 2 тыс. рублей за единицу. Все это можно сдать в районные отделы полиции.

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Фото с сайта mil.ru

Все новости за 14.03.2018 г.»