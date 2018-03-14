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Челябинские полицейские выясняют обстоятельства вырубки деревьев в районе улицы Захаренко
14.03.2018 г. 16:48
Правоохранители устанавливают, на каких основаниях были уничтожены деревья в лесу, прилегающему к улице Захаренко.
О полицейской проверке Znak.com сообщил помощник депутата гордумы Дмитрий Григорчик. В приемную Дмитрия Довженко поступили обращения от местных жителей. Люди пожаловались на вырубку деревьев в лесу. Оказалось, что данные участки находятся в собственности у лесорубов.
В середине 1990-х глава Курчатовского района Николай Шаламов выделил землю под индивидуальное строительство. В настоящее время по факту вырубки проводится проверка. По словам Дмитрия Григорчика, планируется выяснить, должны ли были собственники получать разрешения на снос деревьев.
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Фото с сайта Orenday.ru
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