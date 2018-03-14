В Челябинской области расследовали более 180 случаев сексуального насилия над детьми

Фото с сайта sledcom.ru

В 2017 году на Южном Урале зарегистрировали 180 случаев педофилии.

Всего за год в области было совершено более 360 преступлений в отношении детей и подростков, в том числе 16 убийств. Следственный комитет завершил расследование этих уголовных дел. Об этом сообщил руководитель организационно-контрольного отдела СУ СК РФ по Челябинской области Александр Богуславский на заседании комитета Заксобрания региона.

Также на собрании обсуждали вопрос ужесточения наказаний для педофилов. Депутат Ольга Мухаметьярова заявила, что преступления против детей носят системный характер. «Если раньше педофилами были отъявленные преступники, то сегодня это носит системный характер, и должностные лица в этом принимают участие», — отметила она.

Председатель комитета Анатолий Брагин отметил, что инициатива ужесточения наказаний по отношению к педофилам уже рассматривается в Госдуме.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 14.03.2018 г.»