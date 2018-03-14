В Челябинске задержали лжеустановщика окон, который обманул 15 горожан

Фото с сайта 74.мвд.рф

Мошенник под видом установщика окон получил около 300 тыс. рублей от доверчивых челябинцев.

Один из инцидентов произошел в Калининском районе летом 2017 года. В квартиру женщины постучал незнакомый мужчина и предложил услуги по замене окон. Челябинка заплатила ему в качестве аванса 10 тыс. рублей. После этого мошенник скрылся и перестал выходить на связь, не выполнив работу по установке окон. Мужчину задержали в феврале 2018 года.

Полицейские установили его причастность к совершению еще 14 аналогичных преступлений. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей, сообщили в управлении МВД по Челябинску.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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