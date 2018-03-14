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В Челябинске в ДТП с BMW пострадали два человека
14.03.2018 г. 15:42
Фото с сайта 74.мвд.рф
На северо-западе Челябинска столкнулись два автомобиля.
ДТП произошло в 14:14 в среду, 14 марта. На пересечении улицы Чайковского и проспекта Победы столкнулись BMW и ВАЗ 2114. Иномарка поворачивала налево, а отечественная легковушка ехала прямо во встречном направлении.
Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» начальник пресс-службы городского управления ГИБДД Андрей Шерстобитов, в результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Видео: Агентство чрезвычайных новостей / vk.com
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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