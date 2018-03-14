В Челябинске в ДТП с BMW пострадали два человека

Фото с сайта 74.мвд.рф

На северо-западе Челябинска столкнулись два автомобиля.

ДТП произошло в 14:14 в среду, 14 марта. На пересечении улицы Чайковского и проспекта Победы столкнулись BMW и ВАЗ 2114. Иномарка поворачивала налево, а отечественная легковушка ехала прямо во встречном направлении.

Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» начальник пресс-службы городского управления ГИБДД Андрей Шерстобитов, в результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Видео: Агентство чрезвычайных новостей / vk.com

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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