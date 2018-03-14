Челябинские пожарные проведут флешмоб на коньках

Фото с сайта mchs.gov.ru

В парке им. Гагарина пройдет массовый пожарно-спасательный флешмоб с привлечением специальной техники.

Мероприятие состоится в четверг, 15 марта, с 15 до 17 часов на территории ледового катка. Основные этапы флешмоба будут проходить на коньках. В них примут участие восемь команд пожарных и спасателей. Они будут соревноваться в перетягивании пожарного рукава, хоккейном биатлоне. Кроме того, с горожанами проведут противопожарные инструктажи и профилактические беседы.

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Фото с сайта mchs.gov.ru

Все новости за 14.03.2018 г.»