В Челябинской области ждут делегации из Вьетнама, ЮАР и Индии

Фото с сайта cheladmin.ru

В 2018 году Южный Урал посетят делегации из стран Азии и Африки.

Всего в области в этом году планируют провести более 70 международных мероприятий. Одним из них станет Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Его участники будут обсуждать вопросы укрепления экспортно-импортных отношений.

Приоритетным международным проектом для региона является подготовка к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС, отметили в пресс-службе минэкономразвития области. В течение года состоятся визиты в регион делегаций из Вьетнама, Южно-Африканской республики, Кыргызстана и Индии.

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Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 14.03.2018 г.»