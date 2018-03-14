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В Челябинской области ждут делегации из Вьетнама, ЮАР и Индии
14.03.2018 г. 13:44
Фото с сайта cheladmin.ru
В 2018 году Южный Урал посетят делегации из стран Азии и Африки.
Всего в области в этом году планируют провести более 70 международных мероприятий. Одним из них станет Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Его участники будут обсуждать вопросы укрепления экспортно-импортных отношений.
Приоритетным международным проектом для региона является подготовка к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС, отметили в пресс-службе минэкономразвития области. В течение года состоятся визиты в регион делегаций из Вьетнама, Южно-Африканской республики, Кыргызстана и Индии.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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