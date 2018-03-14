В соцсетях разместили объявление о продаже ребенка на органы в Челябинске

Фото с сайта gorodkirov.ru

В Челябинске через соцсети пытались продать на органы ребенка.

Публикация содержала фото женщины с маленьким мальчиком на руках. Там же были указаны адрес и номер телефона.

Инцидентом заинтересовалась полиция, сотрудники которой вступили с «продавцом» в переписку. После этого они явились домой к женщине, которая была на снимке. Но выяснилось, что она такой публикации не делала. Оказалось, что фото выложила пользователь, с которой мать ребенка находится в конфликтных отношениях. Так женщина, по информации «URA.RU», пыталась отомстить за размещение подобной информации ранее.

Обе женщины написали друг на друга заявления в полицию. Правоохранители проводят проверку.

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Фото с сайта gorodkirov.ru

Все новости за 14.03.2018 г.»