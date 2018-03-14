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В соцсетях разместили объявление о продаже ребенка на органы в Челябинске
14.03.2018 г. 13:39
В Челябинске через соцсети пытались продать на органы ребенка.
Публикация содержала фото женщины с маленьким мальчиком на руках. Там же были указаны адрес и номер телефона.
Инцидентом заинтересовалась полиция, сотрудники которой вступили с «продавцом» в переписку. После этого они явились домой к женщине, которая была на снимке. Но выяснилось, что она такой публикации не делала. Оказалось, что фото выложила пользователь, с которой мать ребенка находится в конфликтных отношениях. Так женщина, по информации «URA.RU», пыталась отомстить за размещение подобной информации ранее.
Обе женщины написали друг на друга заявления в полицию. Правоохранители проводят проверку.
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Фото с сайта gorodkirov.ru
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