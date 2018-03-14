Мобильные камеры на дорогах Челябинской области устанавливают с нарушением требований безопасности

Фото с сайта ria56.ru

В частности, речь идет о трассе М5. О фактах небезопасной установки передвижных постов видеонаблюдения рассказал автоюрист Юрий Панченко.



«1837-й километр — камеры, не принадлежащие ГАИ. Это автомагистраль — остановка на обочине запрещена. Стоят на обочине автомобили, установлены камеры — это 100-процентное нарушение ПДД, об этом прекрасно знают в ГАИ, но они спокойно закрывают на это глаза», — рассказал Юрий Панченко.



К установке и работе камер фиксации нарушений на дорогах есть и другие претензии, отметил Юрий Панченко. Например, по его мнению, неправильно оформляются протоколы о нарушениях, информация о которых поступает в ГИБДД с камер сторонних организаций.



«Если это автоматическая камера ГАИ, здесь все понятно (гаишная именно камера) — сразу можно выносить постановление. А если это сторонняя организация? Хорошо, камеры стоят по государственно-частному партнерству, есть такой закон, можно установить, но по государственно-частному партнерству права инспекторов (право на дорожный надзор или контроль) не передаются», — пояснил автоюрист.



Это значит, что перед вынесением постановления инспектор ГИБДД сначала должен начать административное расследование, чтобы выяснить, кто именно был за рулем, сказал эксперт. На практике, по его словам, этого не происходит. Юрий Панченко также отметил, что несовершенная система установки камер с точки зрения правильности измерения скорости. Например, есть камеры марки «КРИС-П». До 2010 года в документации к ним было сказано, что устройство должно стоять под углом 25 градусов к проезжей части. Тогда измерение идет точно. Если угол меньше, идет завышение скорости на 3-4 км/час.



«Если вы документацию возьмете, там написано, что 25 градусов можно выставить по реперной метке. Там есть такая черная полоска. Ориентируйте ее по краю проезжей части и получите 25 градусов. Вот возьмите документацию, сделайте все, как там написано, и угол этой метки получите 22 градуса, то есть уже расхождение. Я в суде попросил отослать письмо, чтобы спросить, какой угол правильный. Пришел ответ: 22,5 градуса, а 25 — это типа справочно. Ну ладно, я это проглотил. Потом взял конструкцию камеры. Сам радар, там отдельное идет устройство. В инструкции к нему сказано, что максимальный угол расположения этого радара в «КРИС-П» — 22 градуса», — рассказал Юрий Панченко.

Фото с сайта ria56.ru

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