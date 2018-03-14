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Вопрос о сносе здания челябинского аэропорта будут решать в закрытом режиме
14.03.2018 г. 13:05
Судьбу старого аэропорта в Челябинске решат на закрытом совете без участия известных городских экспертов.
Эта новость возмутила местных краеведов. В новый приказ о научно-методическом совете не включили известных челябинских сторонников сохранения памятников истории, сообщил руководитель группы «Архистраж» Юрий Латышев. По его мнению, это было сделано, чтобы здание аэропорта не попало в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Изначально проект аэровокзала предполагал сохранение сооружения. В старом здании планировали разместить бизнес-залы, офисы авиакомпаний и бытовые помещения. Однако в конце января стало известно, что объект планируют снести в рамках реконструкции аэропорта к саммиту ШОС.
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Фото с сайта onf.ru
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