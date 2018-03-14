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Одиночный пикет против строительства Томинского ГОКа пройдет сегодня у здания Госдумы в Москве
14.03.2018 г. 13:03
Фото с сайта www.mk.ru
Акцию протеста против строительства Томинского ГОКа в среду, 14 марта, у Государственной Думы планирует устроить челябинский экоактивист Борис Золотаревский.
Челябинец передаст подписи против скандального проекта в администрацию президента. По словам Золотаревского, ранее уже было собрано 160 тыс. подписей, которые передали главе государства. «Сейчас мы вновь собрали подписи, но уже не с просьбой, а с требованием вмешаться в ситуацию», — отметил экоактивист.
Как сообщил Борис Золотаревский корреспонденту «Челябинского эха», одиночный пикет у здания Госдумы он намерен начать в 16:00.
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Фото с сайта www.mk.ru
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