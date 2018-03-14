В Челябинске должник приехал к приставам на объявленном в розыск Dodge

Фото с сайта r74.fssprus.ru

Судебные приставы арестовали машину должника после того, как он приехал на ней на прием.

Челябинец задолжал арендодателю более 220 тыс. рублей. По адресу регистрации мужчина не проживал, официального трудоустройства и денег на счетах не имел. По данным регионального управления ФССП, в собственности у должника находился автомобиль Dodge Caliber, который объявили в розыск. Когда мужчина пришел на прием к приставу, заявил, что не знает о взыскании, а его машина в нерабочем состоянии стоит на частном дворе, адрес которого должник не помнит.

Автомобиль нашли недалеко от здания управления. Оказалось, что мужчина приехал на нем к приставам. Машину арестовали. Если челябинец не погасит задолженности в общей сумме на 500 тыс. рублей в установленный срок, автомобиль отправят на торги.

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Фото с сайта r74.fssprus.ru

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