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В Челябинске должник приехал к приставам на объявленном в розыск Dodge
14.03.2018 г. 12:58
Судебные приставы арестовали машину должника после того, как он приехал на ней на прием.
Челябинец задолжал арендодателю более 220 тыс. рублей. По адресу регистрации мужчина не проживал, официального трудоустройства и денег на счетах не имел. По данным регионального управления ФССП, в собственности у должника находился автомобиль Dodge Caliber, который объявили в розыск. Когда мужчина пришел на прием к приставу, заявил, что не знает о взыскании, а его машина в нерабочем состоянии стоит на частном дворе, адрес которого должник не помнит.
Автомобиль нашли недалеко от здания управления. Оказалось, что мужчина приехал на нем к приставам. Машину арестовали. Если челябинец не погасит задолженности в общей сумме на 500 тыс. рублей в установленный срок, автомобиль отправят на торги.
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Фото с сайта r74.fssprus.ru
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