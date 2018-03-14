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14.03.2018 г. | 09:59Гости эфира: Семенов Юрий, Дик Маргарита
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02.03.2018 г. | 07:56Гости эфира: Гехт Ирина
В Челябинске поставили остановки, сделанные заключенными
14.03.2018 г. 12:53
Фото с сайта www.74.fsin.su
В челябинской колонии освоили производство остановочных комплексов.
Контракт на их поставку в центр города заключили с исправительной колонией №8 в рамках выполнения муниципальной программы. В настоящее время остановочные комплексы уже расположили на улицах Российской и Хохрякова, а также в районе площади Павших революционеров.
Благодаря новому производству в колонии создали дополнительные рабочие места, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Челябинской области.
Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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Фото с сайта www.74.fsin.su
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