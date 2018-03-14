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В заповеднике «Аркаим» появятся смотровые башни и сайгак-парк
14.03.2018 г. 12:04
Аркаимский музей планируют превратить в мультимедийный месопотамский зиккурат.
Московские архитекторы заканчивают работы по созданию проекта развития музея. Они предлагают преобразовать облик, в частности, поставить там объекты, напоминающие средневековые мавзолеи, пирамиды Майя и зиккураты Месопотамии. Посетители смогут через перископы наблюдать за ландшафтом и с помощью технологий дополненной реальности увидеть флору и фауну древних времен.
Фото: "Аркаим". Историко-культурный заповедник / vk.com
Также архитекторы предложили в открытом доступе хранить фонды музея и убрать большинство стен и перегородок в зонах выставок, сувениров, библиотеки и кафе. Кроме того, проект предполагает создание пешеходных троп, смотровых башен и сайгак-парка, который будет состоять из скульптур антилоп. На реализацию планируется затратить не менее 25 млн рублей, сообщается на официальном сайте заповедника.
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