В Челябинскую область прибыли военные делегации стран ШОС

Фото с сайта structure.mil.ru

На Южном Урале проходят переговоры представителей восьми стран ШОС.

Военные обсуждают подготовку к совместному антитеррористическому учению «Мирная миссия — 2018», которое состоится в августе на полигоне в Чебаркуле.

В переговорах принимают участие представители Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Они обсуждают замысел учения, план действий, а также согласовывают вопрос переброски военной техники и подразделений на территорию России.

Планируется, что в рамках мероприятия в августе пройдет совещание начальников генштабов стран-участников ШОС.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта structure.mil.ru

Все новости за 14.03.2018 г.»