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В Челябинскую область прибыли военные делегации стран ШОС
14.03.2018 г. 11:56
Фото с сайта structure.mil.ru
На Южном Урале проходят переговоры представителей восьми стран ШОС.
Военные обсуждают подготовку к совместному антитеррористическому учению «Мирная миссия — 2018», которое состоится в августе на полигоне в Чебаркуле.
В переговорах принимают участие представители Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Они обсуждают замысел учения, план действий, а также согласовывают вопрос переброски военной техники и подразделений на территорию России.
Планируется, что в рамках мероприятия в августе пройдет совещание начальников генштабов стран-участников ШОС.
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Фото с сайта structure.mil.ru
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